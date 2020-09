Liveticker zur Kommunalwahl zum Nachlesen : Grüne sind Wahlsieger in Bonn - Sridharan muss in die Stichwahl

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Die Wähler in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis haben gewählt. In Bonn dürfen sich die Grünen als Wahlsieger fühlen, bei der OB-Wahl geht es in zwei Wochen in die Stichwahl. Im Rhein-Sieg-Kreis war dagegen die CDU stärkste Partei.



In vielen Wahllokalen in Bonn und der Region haben sich bei der laufenden Kommunalwahl in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis am Sonntag lange Warteschlangen gebildet. Die Wahlbeteiligung in Bonn lag bei über 57 Prozent. Als Sieger dürfen sich hier die Grünen fühlen. Sie stellen die stärkste Partei im Stadtrat und den Bezirksvertretungen. Amtsinhaber Ashok Sridharan (CDU) muss in zwei Wochen in eine Stichwahl mit Katja Dörner (Grüne).

Im Rhein-Sieg-Kreis bleibt dagegen die CDU stärkste Partei - auch wenn es in einigen Gemeinden noch zu einer Stichwahl um das Bürgermeisteramt kommt. Landrat bleibt dagegen Sebastian Schuster, der sich die Mehrheit der Stimmen sichern konnte.

Die Wahl im Liveticker zum Nachlesen:

(ga)