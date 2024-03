Polizei, Kameras, Sicherheitsdienste Bonn bereitet sich auf viele Russen vor, die Putin wählen wollen

Deutschland hatte 2023 für vier der fünf russischen Generalkonsulate die Zustimmung zum Betrieb entzogen. Die Reaktion darauf, dass Moskau die Zahl der Bediensteten in deutschen Institutionen in Russland begrenzte. Seitdem sind vier der fünf Generalkonsulate geschlossen, die Dienstleistungen in den verbleibenden beiden Diplomatenstandorten wurden angepasst. „Die konsularisch-rechtliche Betreuung unserer Bürger wurde für keinen einzigen Tag eingestellt“, sagt Netschajew. „Heute arbeitet unsere zuständige Abteilung gar in zwei Schichten. In regelmäßigen Abständen gibt es auswärtige Konsulartermine, die in abgelegenen Teilen Deutschlands organisiert werden. Wir bauen unsere Konsularstelle aus“, so Netschajew weiter. Das äußere sich beispielsweise darin, dass es in Bonn längere Öffnungszeiten gibt. Oberste Priorität habe „die Durchführung der Stimmabgabe bei den Präsidentschaftswahlen auf dem Gebiet der Bundesrepublik.“