Wahlen in Bonn Guido Déus will Bonner Oberbürgermeister werden

Bonn · Erst im Herbst 2025 findet die nächste Kommunalwahl in Bonn statt, trotzdem wirft der erste Kandidat schon seinen Hut in den Ring: Der Bonner Landtagsabgeordnete und CDU-Ratsfraktionschef Guido Déus will für das Amt des Oberbürgermeisters in Bonn kandidieren.

20.12.2023 , 11:09 Uhr

Will bei der nächsten Kommunalwahl 2025 Bonns neuer Oberbürgermeister werden: CDU-Ratsfrktionschef und Landtagsabgeordneter Guido Déus. Foto: CDU

Was die Spatzen bereits seit Langem von den Dächern pfeifen, ist jetzt öffentlich: Der Bonner Landtagsabgeordnete und CDU-Ratsfraktionschef Guido Déus will bei der nächsten Kommunalwahl für das Amt des Oberbürgermeisters in Bonn kandidieren. Das hat der Politiker jetzt offiziell mitgeteilt, nachdem er zuvor am Montagabend den Vorstand des CDU-Kreisverbands über seine Kandidatur informiert hatte.