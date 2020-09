Vandalismus in Bonn : Wahlkampf mit Farbbombe und Pfefferspray

Bonn Harte Bandagen im Kommunalwahlkampf: Jetzt wurde das Wohnhaus des AfD-Spitzenkandidaten in Bad Godesberg zum Ziel einer großflächigen Farbattacke. Die Polizei spricht von politisch motivierter Tat und schaltet den Staatsschutz ein

Dass das in einer Friesdorfer Nebenstraße gelegene Haus das Domizil eines AfD-Vertreters ist, war zuletzt offensichtlich – hatte Truckenbrodt doch auch sein Grundstück sowie die angrenzenden Straßen für Wahlkampfzwecke genutzt und dort Plakate aufgehängt. Nebenerscheinungen wie Übermalung und Beschriftung folgten vielfach auf dem Fuß. Zu einem „politischen Wallfahrtsort“ sei sein Viertel inzwischen geworden, sagt Truckenbrodt und spielt auf die zahlreichen Auseinandersetzungen an, die er und Parteifreunde an Infoständen und beim Kleben von Plakaten erlebten. In Bad Godesberg, sagt er, werde der Umgang mit der Partei in den sozialen Netzwerken „kontrovers“ diskutiert. Am Samstag, also nur Stunden vor der Farbattacke, hatte der 67-Jährige seinerseits selbst Pfefferspray zum Einsatz gebracht. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei hatte sich der Spitzenkandidat beim Aufhängen eines Wahlplakats in der Prinzenstraße von einem Mann bedroht gefühlt, der in der Nähe aus dem Auto gestiegen war. Als der Streit zu eskalieren drohte, versprühte Truckenbrodt das Pfefferspray, beide Männer zeigten einander gegenseitig an.