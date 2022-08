Nach Waldbrand-Einsatz In Frankreich : Feuerwehrleute aus Bonn sind wohlbehalten zurück

Bonn Der Frankreicheinsatz der Bonner Feuerwehr ist beendet. Nach dem Löschen der Waldbrände sind alle Helfer wohlbehalten zurückgekehrt.

Die 65 Bonner Kräfte der Waldbrandeinheit mit ihren 20 Fahrzeugen sind am Donnerstagabend von ihrem Einsatz im Südwesten Frankreichs erschöpft, aber gesund zurückgekehrt. Das teilt die Bonner Feuerwehr mit. „Der Einsatz war sehr anstrengend, aber auch sehr erfolgreich, und am wichtigsten ist, dass alle Einsatzkräfte wohlbehalten zurück sind“, sagt Jochen Stein, Leiter von Feuerwehr und Rettungsdienst der Stadt Bonn, die den Einsatz der Einheit koordinierte.

Die Helfer der Feuerwehren Bonn, Düsseldorf, Königswinter, Leverkusen, Ratingen, Kräfte aus Niedersachsen, Fachberater der Hilfsorganisationen @fire und eine Versorgungseinheit der Johanniter waren, wie berichtet, in der Nacht zum 11. August zu ihrer Mission südlich von Bordeaux gestartet. Vor Ort galt es, bei einem ausgedehnten Waldbrand nach Einweisung durch die örtlichen Behörden bei hohen Außentemperaturen eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern. So löschten die Helfer in unwegsamem Gelände insbesondere Brandnester, schützten Gebäude und legten Brandschneisen an. Eine Wetteränderung mit Niederschlägen und niedrigeren Temperaturen ermöglichte, dass die Einheit etwas früher als ursprünglich geplant zurückkehren konnte.