Nachtschicht in einer Bonner Klinik Wenn Menschen die Notaufnahme wie eine Arztpraxis nutzen

Es ist 20 Uhr am Abend. Der lange, schmale Flur im Notfallzentrum des Waldkrankenhauses in Bad Godesberg ist leer. Nur die Neonröhren, Desinfektionsspender und nummerierte Zimmertüren füllen den Raum. Die Krankenschwester Lisa Krämer genießt die letzten Sekunden Ruhe in der Nachtschicht. Lange wird sie nicht halten, wie sie weiß. Über die Nacht hinweg werden die Zimmer nicht frei bleiben und auch die Stille wird vergehen.