Protestmarsch mit 150 Teilnehmern : Demonstration gegen Sexismus in der Walpurgisnacht

In der Walpurgisnacht für ein Ende der Gewalt gegen Frauen. Foto: Niklas Schröder

Bonn 150 Protestierende ziehen in der Walpurgisnacht vom Frankenbadplatz in die Innenstadt. Eine feministische Initiative fordert ein Ende der Gewalt gegen Frauen.



Zur Walpurgisnacht hatte die feministische Initiative Frauen Streik Bonn zu einer Demonstration gegen Sexismus und für ein Ende sexistischer Gewalt gegen Frauen aufgerufen. Unter dem Motto „Reclaim the Night – Wir fordern die Nacht zurück” startete der Protestzug am frühen Freitagabend auf dem Frankenbadplatz, führte durch die Altstadt und endete rund zwei Stunden später auf dem Münsterplatz. Die rund 150 Teilnehmer hielten sich währenddessen an die gültigen Corona Vorschriften.

Man wolle sich mit den Opfern solidarisieren und klarmachen, dass man Gewalt gegen Frauen nicht länger hinnehmen werde, kündigte die Initiative an. „Wenn wir sagen, wir fordern die Nacht zurück, bedeutet das mehr als die buchstäbliche Straße zurückzufordern. Sexistische Gewalt ist beinahe in allen Lebensbereichen präsent – ob auf der Straße, Zuhause oder am Arbeitsplatz.“