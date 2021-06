Seit Samstag verschwunden : Polizei sucht nach vermisstem 80-Jährigen in Bonn

Polizei sucht nach vermisstem 80-Jährigen in Bonn

Bonn Die Polizei sucht nach dem 80-jährigen Walter D. aus Bonn. Der Senior wird seit Samstag vermisst. Aufgrund einer Demenzerkrankung kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann Hilfe benötigt.

Seit Samstag wird der 80-jährige Walter D. aus Bonn vermisst. Der Senior war zuletzt gegen 13 Uhr an seiner Wohnanschrift in Bonn-Castell gesehen worden, als er zu einem Spaziergang aufbrach. Seitdem fehlt von dem an Demenz erkrankten Mann jede Spur. Die Polizei leitete Suchmaßnahmen ein, auch sogenannte Mantrailerhunde kamen hier zum Einsatz. Gefunden wurde Walter D. bislang aber nicht.