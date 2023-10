Kunstaktion der Riegel-Stiftung In der Bonner Südstadt entsteht ein neues Wandgemälde

Die Fassade an der viel befahrenen Reuterstraße sei eine „großartige Stelle“ für das Projekt „Walls of Vision“ der Stiftung, bei dem Künstler berühmte Gemälde neu interpretiert an Hausfassaden bringen und Kunst so kostenlos zugänglich machen. So bemalte der Frankfurter Künstler Case alias Andreas von Chrzanowski zum Beispiel schon den Poppelsdorfer Studentenbunker. Und der verstorbene Haribo-Mitinhaber Hans Riegel selbst wurde im Frühjahr mit einem Schwarz-Weiß-Porträt auf der Fassade der Pizzeria Tuscolo am Frankenbad verewigt. Das Gemälde an der Reuterstraße soll im Laufe der Woche fertiggestellt werden.