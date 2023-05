Live-Tracking von U17 Wann das U-Boot an Bonn und der Region vorbeifährt

Am Freitag, den 12. Mai, erreichte das U-Boot Nordrhein-Westfalen. Am Morgen war es im niederländischen Nijmegen gestartet und kam am Nachmittag in Duisburg an. Am Samstag soll es von dort aus nach Köln fahren, wo es am späten Nachmittag erwartet wird. Dort legt es über Nacht in Höhe der Bastei an. Am darauffolgenden Tag soll U17 dann an Bonn und Koblenz vorbeischippern und am Abend in Lahnstein anlegen.