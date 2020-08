Hochsommerliche Temperaturen : Wann Schüler in Bonn und der Region Hitzefrei bekommen

Bonn In Bonn und der Region ist es wieder richtig heiß: Temperaturen bis 38 Grad werden erwartet. Doch ab wann können die Schulen eigentlich "Hitzefrei" geben?

Das Wetter bleibt auch in den kommenden Tagen heiß mit Temperaturen über 35 Grad. Müssen die Schüler in Bonn und der Region also in den Klassenzimmern schwitzen - oder gibt es eine Chance auf "Hitzefrei"?