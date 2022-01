Bevölkerung im Katastrophenfall : Warnsirenen-Netz in Bonn bald vollständig

Bonn Nach rund zehn Jahren Bauzeit ist das Warnsirenen-Netz in Bonn bald vollständig und komplett erneuert. Damit kann die Bevölkerung im Katastrophenfall informiert werden.

Aktuell gibt es wieder 53 Sirenen, wozu in diesem Jahr die vier letzten hinzukommen. Sie werden in den Stadtteilen Ippendorf (Haager Weg 140), Duisdorf (Ossietzkystraße 34), Röttgen (Merler Allee 11) und Holzlar (Heinrich-Behr-Straßer 3) errichtet – für rund 75.000 Euro. Weitere rund 68.000 Euro werden fällig, um an allen 57 Sirenen Schnittstellen für die zentrale Alarmierung durch Land und Bund zu schaffen. Die Kosten für vier Sirenen und die neuen Ansteuergeräte bezahlt der Bund aus einem Sonderförderprogramm, das wegen der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen aufgesetzt wurde. „Die Anlagen sind nach aktueller Planung ausschließlich zur Warnung der Bevölkerung bei Gefahrenlagen vorgesehen. Die Feuerwehrkräfte werden über die Leitstelle mittels persönlichen Funkmeldeempfängern alarmiert“, erklärt Andrea Schulte vom städtischen Presseamt.