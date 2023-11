Notdienstvereinbarung gilt am Donnerstag Warnstreik an der Bonner Uniklinik

Im Rahmen der Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst kündigt die Gewerkschaft Verdi für diesen Donnerstag, 9. November, einen ersten Warnstreiktag an der Bonner Uniklinik (UKB) an. Wie Gewerkschaftssekretär Arno Appelhoff sagte, rechne er mit einer Teilnehmerzahl im unteren dreistelligen Bereich. Vereinbart sei mit dem UKB-Vorstand – wie üblich – eine Notdienstvereinbarung. Er rechne nicht mit großen Auswirkungen auf den Betrieb. Zugleich sagte Appellhoff, dass es aller Voraussicht nach vor der nächsten Verhandlungsrunde am 7. und 8. Dezember zu einem weiteren Aufruf kommen werde.