Warnstreik am Donnerstag Neben Bahnlinien auch Geschäfte in Bonn vom Verdi-Streik betroffen

Neben dem öffentlichen Verkehr streiken auch Beschäftigte des Groß- und Außenhandels in Bonn und Umgebung. Verdi hat unter anderem die Beschäftigten im Edeka-Center in Wachtberg sowie im H&M und im Esprit in Bonn zum Streik aufgerufen. Auch die Kölner Ikea-Märkte in Godorf und Am Butzweilerhof seien betroffen, heißt es in einer Mitteilung. In wie es Einschränkungen für Kunden gibt, ist unklar.