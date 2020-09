Kostenpflichtiger Inhalt: Warnstreiks in Bonn : So stehen Mitarbeiter der SWB zum Streik am Dienstag

„Wir sind an der Belastungsgrenze“: Die Bahnfahrer Thomas Nehiba (links) und Bernd Sperling erklären, was sie zu dem Warnstreik veranlasst. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Mitarbeiter von SWB Bus und Bahn sehen den Streik am Dienstag trotz Corona-Pandemie als gerechtfertigt an. Sie ächzen unter engerem Takt und Personalmangel. In NRW gilt der Streik für Schüler nicht als Entschuldigung für das Fernbleiben vom Unterricht.