Liveticker : So läuft der Warnstreik in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis

So läuft der Warnstreik in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis

Liveblog Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag zum bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Auch Bonn mit den SWB und in Teilen der Rhein-Sieg-Kreis sind betroffen. Wir berichten über alle Entwicklungen im Liveticker.

Für Pendler in Bonn und der Region könnte es am Dienstag zu erheblichen Behinderungen kommen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Sie will damit einen bundesweiten Tarifvertrag für rund 87.000 Beschäftigte im ÖPNV durchsetzen.