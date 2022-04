Pflegenachwuchs ist schwer zu finden : Warnstreiks an der Uniklinik in Bonn

Pflegekräfte haben in den Jahren der Pandemie viel Applaus bekommen. Mit den Forderungen nach Entlastung stoßen sie bei den Arbeitgeberverbänden auf Widerstände. Foto: dpa/Fabian Strauch

Bonn Die Pflegedirektorin der Johanniter-Kliniken sieht den Gesetzgeber in der Pflicht, die Ausbildung attraktiver zu gestalten. Unterdessen kündigt Verdi Warnstreiks an der Bonner Uniklinik ab dem 12. April an.