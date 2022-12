Bilanz zum Warntag : Wie gut funktionierte der Sirenenalarm in Bonn?

Die Warnungen am Donnerstag erreichten die Bürger auch über die großen Infotafeln in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Beim bundesweiten Warntag am Donnerstag haben Sirenen geheult und Handys geschrillt. Die Gesamt-Auswertung steht noch aus. Die Stadt Bonn zog am Mittag ein erstes Fazit.

Sirenen heulten und Handys schrillten: Beim bundesweiten Warntag ist es am Donnerstag auch in Bonn um 11 Uhr laut geworden . Ausgelöst wurde die Warnung vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn. Erstmals wurde dabei über das Cell Broadcast System eine Warnung über die Mobiltelefone verbreitet.

In Bonn funktionierte der Sirenenalarm laut städtischem Presseamt gut. Demnach hätten alle 56 Sirenen geheult. „Die Sirene in Rheindorf wurde nach dem ersten Auslösen im technischen Überwachungssystem der Feuerwehr als gestört angezeigt. Dies wird jetzt geklärt“, sagt Lea Hoffmann.

Die Warnungen erreichten die Bürger auch über die großen Infotafeln, die das Unternehmen Ströer an vielen Stellen im Stadtgebiet aufgestellt hat. Dort war rund eine Dreiviertelstunde lang eine Warnbild mit wichtigen Informationen zu sehen. Die Radioansprache bei Radio Bonn/Rhein-Sieg kam diesmal nicht von der Leitstelle aus der Feuerwache 1 am Lievelingsweg, sondern vom Rhein-Sieg-Kreis in Siegburg. Die beiden Kommunen verfügen seit mehreren Jahren über integrierte Leitstellen, die miteinander verknüpft sind. So kann beispielsweise Siegburg die Notrufe annehmen, wenn es in Bonn Probleme gibt.