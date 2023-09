Warntag 2023 Deshalb ertönten am Donnerstag Sirenen und Handys

Im Kreis Ahrweiler wird laut einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung am 14. September um 11 Uhr die Probewarnung ausgelöst. Eine Auslösung der stationären Sirenen finde allerdings nicht im gesamten Kreis Ahrweiler statt, heißt es weiter. Das Warnsignal erde nur über die neuen digitalen Sirenen in den von der Flut betroffenen Gebieten der Ahr ertönen, das heißt in den Gemeinden Adenau und Altenahr sowie in Bad Neuenahr und Sinzig. Um 11 Uhr ertönt das Warnsignal eine Minute lang in einem auf- und abschwellenden Ton. Um 11.45 Uhr erfolgt dann die Entwarnung mittels eines einminütigen Dauertons. Da die Errichtung neuer Sirenen sich noch in der Planung befinde, werden in den übrigen Kommunen keine Sirenen zu hören sein. Auch über die Warn-Apps „NINA“, „KATWARN“ sowie das Cell Broadcast System soll die Probewarnung erfolgen.