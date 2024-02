Warntag in NRW Bonn beteiligt sich am landesweiten Probealarm am 14. März

Wie die Stadt Bonn mitteilt, wird in der Bundesstadt am 14. März 2024 um 11 Uhr ein weiterer Warntag stattfinden. Der Probealarm dient dazu, regelmäßig die 57 in Bonn installierten Warnsirenen sowie die Wirksamkeit von Warn-Apps und dem Cell-Broadcast-System zu überprüfen. Zudem soll der Stadt Bonn zufolge die Bevölkerung an die Bedeutung der Signale erinnert werden. Zuletzt hatten im September 2023 die Sirenen geheult – damals in ganz Deutschland.