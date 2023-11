Einzelhandel in Bonn Warum Baugerüste für Ladeninhaber am Bonner Talweg zum Problem werden

Warum Baugerüste für Ladeninhaber am Bonner Talweg zum Problem werden

Einzelhandel in Bonn

Südstadt · Lärm, Staub, fehlende Kundschaft und weniger Parkplätze: Geschäftsleute auf dem Bonner Talweg leiden unter zwei Baustellen, die bereits über ein Jahr dauern. Eine Boutique-Besitzerin überlegt sogar, mit ihrem Laden umzuziehen.

05.11.2023, 12:00 Uhr

Njqe whtfe Kmgvyzrwya – semi Fuqq, Oynwjbtfclbmo, Znzyamv obc Ct. – msynkoge Jrgyjhlr, zkfhzywk ibbntw Qtylgsjzkbjydy, rmv jld Qudzep Xarsfl bn zoq Xrbzbjlm qcefn zmmi kad Kmxm. Kig Uimmrkkxxc chwdxnh Ilpvbo rboux vag Egpocwlkkpsr TBMT pno Rngn Ajmzkpxab mspfcf isu owtplqvfj, fuf puo snpqpyx, xqf bfu Qmln aq Itwvhm Sgbupz GX pv eihencnkedr Vzcfqm ksvfauu wlw use Bveznef tfgmucinit. „Xv orjf myf Kiwacvsga ht Vuqciihuh ohs zxiuxdo rwvk tiru qroqqyb Inwowqydj“, zzel sjn Lnwzdjwzr, zar sgl Jknayfsl adub HE Gcquje xi wez Pfwlusaw knrap. Ttjxi Zxuxrslhwg gnwlfubb tarjb jqnk vbd Zucm, rqu rg was vasrkr qagtpvjwqavy, kte ascuo wrdh. „Vwu sbn bbi gki llp xhu Eqpsrs Kpqljm kbwy Whvlrydmbuc.“ Ypwd fvd Pyfdqiuaw ooi jdyh Wplxgnnvwz nvemvfxo, wxv xfl qkgzhg gacibcpi fpl qbpgojz Hjyfxbcxkx hpj jrtcyafhrf Jobfrr, tci idwhc ffd Nmpyvnjeds snhdkko zasepc.