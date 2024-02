So verbringen Bonner die Fastenzeit „Ich bin beim Fasten nicht so hardcore-konsequent“

Als angeschickerter „Sitzungspräsident“ hat Kabarettist Volker Weininger, der in Bonn lebt, immer ein Glas Bier auf dem Tisch stehen. In der Fastenzeit verzichtet er genau darauf - so gut es geht. „Ich bin beim Fasten nicht so hardcore-konsequent. Zu besonderen Anlässen ist bei mir ein Fastenbrechen möglich“, erzählt er. Zuletzt habe er sich mit Freunden getroffen, die er lange nicht gesehen hat. „Da stand dann eine Flasche Wein auf dem Tisch, für die ich mich nicht kasteie.“