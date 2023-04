Ehrenamtler an Gleis 1 Warum Bonns Bahnhofsmission so viele Kekse und Kaffee braucht

Engagement an Gleis 1

Die Bahnhofsmission Bonn ist immer auf der Suche nach Verstärkung. Jeder kann mitmachen, es sind keine beruflichen Qualifikationen erforderlich. Voraussetzung ist lediglich Spaß an der Tätigkeit. In einen Dienstplan kann jeder eintragen, an welchen Tagen er Zeit hat. Geöffnet ist die Bahnhofsmission an Gleis 1 täglich von 11 bis 17 Uhr. Dabei arbeitet eine erste Schicht von 11 bis 14, die zweite von 14 bis 17 Uhr. Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte, kann sich melden unter 0228 63 20 35 oder per E-Mail an bahnhofsmission@cd-bonn.de. Weitere Informationen unter www.bahnhofsmission-bonn.de. mji