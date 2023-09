Reben nahe des Posttowers Warum das Beethoven-Gymnasium in der Bonner Rheinaue Wein anbaut

Doch um die Weinflaschen schließlich in der Hand zu halten, bedarf es der Pflege der Reben. Die Eltern, Schüler und Lehrer, die regelmäßig auf dem Weinberg helfen, unterstützt seit ein paar Jahren Klaus Fröhlich, dessen Frau an dem Beethoven-Gymnasium als Lehrerin arbeitet. „Wir haben hier etwa 300 Stock der Rebsorte Regent“, sagt der Mann mit Winzerausbildung und Weinbaustudium und schaut auf den Weinberg. „Das ist eine Neuzüchtung, die weniger anfällig ist für Pilzkrankheiten.“ In dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel in Bernkastel-Kues werden die Flaschen laut Fröhlich gekeltert und das Gymnasium bekomme dann meist jährlich um die 100 Flaschen zurück. Fröhlich zeigt auf den trockenen Boden, der den Weinberg umgibt. „Das trockene Klima wirkt sich auch auf den Weinpflanzen aus“, sagt er. Würde es mehr regnen, so hätte man auch eine größere Weinausbeute.