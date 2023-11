Beueler Kirchplatz Warum der Josefbrunnen ein Ort der Begegnung sein soll

Josefplatz

Mit der Benennung des Josefplatzes wird ein historischer Heimat-Ort mitten im Zentrum von Beuel sichtbar und erlebbar gemacht. Der Stadtbezirk Beuel besitzt erst seit knapp 140 Jahren ein Gotteshaus. Bis dahin gehörte Beuel, das bereits 1139 urkundlich genannt wird, pfarrlich zu Vilich, zur Pfarrkirche St. Paul und, nachdem diese 1765 eingestürzt war, zur Stifts- und Pfarrkirche St. Peter. Der weite Kirchweg stärkte den Wunsch nach einem eigenen Gotteshaus im wachsenden Beuel. 1875 erwarb ein Mitglied des St. Josef Bauvereins das heutige hochwassersichere Kirchengrundstück. Der Baubeginn verzögerte sich dann sowohl wegen der gespannten Situation zwischen Kirche und Staat während des Kulturkampfes als auch wegen der Baukonzeption. Schließlich wurden die Pläne des damals in Rom studierenden Kaplans Joseph Prill, eines gebürtigen Beuelers, genehmigt, und am 15.08.1880 konnte der Grundstein zum ersten Bauabschnitt gelegt werden. Bereits zwei Jahre später fand der erste Gottesdienst in der neuen Kirche statt. Mit dem zweiten Abschnitt wurde der dreischiffige Kirchenbau vollendet. 1904 schließlich erfolgte die feierliche Konsekration der Pfarrkirche St. Josef.