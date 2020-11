Kältester Winter im Jahr 1963 : Warum der Rhein selbst bei eisigen Temperaturen nicht mehr einfriert

Bonn Der vergangene Winter war mit durchschnittlichen sechs Grad alles andere als frostig - er gilt als zweitwärmster Winter aller Zeiten. Damit der Rhein zufriert, so wie zum Beispiel in den 1960er Jahren, muss es deutlich kälter sein. Heute würde das aber selbst bei eisigen Temperaturen nicht passieren.

Der vergangene Winter in Nordrhein-Westfalen war der zweitmildeste Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen . Bei einer durchschnittlichen Temperatur von sechs Grad in den Wintermonaten von Dezember 2019 bis Februar 2020 war an eine Schneedecke auf den Landschaften oder gar Eis auf dem Rhein nicht zu denken. Besonders der Februar dieses Jahres war ungewöhnlich warm und nass.

Anders sah das noch bis vor rund 60 Jahren aus, als sich auf dem Rhein in kalten Wintermonaten durchaus ab und an eine Eisschicht bildete. So zum Beispiel im Winter 1962/1963, der mit einem Mittelwert von minus vier Grad in NRW als kältester Winter des vergangenen Jahrhunderts in die Geschichte einging. Auch im Jahr 1929 war es so kalt, dass sich eine dicke Eisschicht auf dem Rhein bildete und viele Menschen auf den Rhein gingen. Im Mittelwert war es in jenem Winter minus drei Grad kalt, wie Diplom-Meteorologe Thomas Kesseler-Lauterkorn vom Deutschen Wetterdienst sagt. Der Februar 1929 erreichte sogar eine Durchschnittstemperatur von eisigen minus 6,7 Grad. Der Winter 1928/1929 gilt damit als zweitkältester Winter des vergangenen Jahrhunderts in NRW.