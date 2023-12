Notizen aus B. Warum die Deutsche Bahn unnötig kaltherzig ist

Drückt Ihnen das triste Wetter auch so langsam aufs Gemüt? Dann machen Sie sich ein paar warme Gedanken. Warm ums Herz wird uns, wenn wir an Heilig Abend denken. Weihnachtslieder, Kerzenschein, leckeres Essen. Und die Lieben unterm Tannenbaum vereint. Zugegeben, das kann gerade an den Festtagen auch in die Hose gehen. Streit kommt halt in den besten Familien vor – an Weihnachten gar nicht so selten.