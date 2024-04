Mit der Sonne kommt der Müll Warum die Mülleimer in Bonn immer wieder überquellen

Bonn · Kaum wird es wieder warm, quellen in der Fußgängerzone und am Rheinufer wieder die Mülleimer über. In den Sozialen Medien wird darüber heftig geschimpft. Warum bekommt Bonnorange das Problem seit Jahren nicht in den Griff?

20.04.2024 , 12:00 Uhr

Ein Mitarbeiter von Bonnorange leert einen überfüllten Mülleimer in der Poststraße. Foto: Meike Böschemeyer

Von Gabriele Immenkeppel