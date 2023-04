Glosse Notizen aus B. Warum die Stadt Bonn die Hundesteuer erhöhen sollte

Bonn · Die beschlossenen Steuererhöhungen in Bonn in allen Ehren: Eigentlich müssten die Kommunalpolitiker in Bonn an die Hundesteuer ran, glossiert GA-Redakteur Philipp Königs.

28.04.2023, 15:54 Uhr

Zwei Hunde rennen auf einer Wiese. Foto: picture alliance / dpa/Carsten Rehder

Von Philipp Königs Redakteur Bonn

Hinter den Bonner Bürgerinnen und Bürgern liegt eine Woche der überraschenden Erkenntnisse. Zunächst wäre da mal die erfreuliche Nachricht zu erwähnen, dass Bonn beim Fahrradklimatest des ADFC besser abgeschnitten hat als vor zwei Jahren und Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) aus den Händen von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (kein Grüner) im preußischen Berlin eine Ehrung für die „Beste Entwicklung“ einer Großstadt entgegen nehmen durfte. Man kennt das aus der eigenen Familie. Wenn die Kinder statt einem „ausreichend“ ein knappes „befriedigend“ nach Hause bringen, wird ihnen lobend über das weiche Haar gestrichen, und eine Kugel Eis gibt es obendrein.