Kommentar zu finanziellen Auswirkungen der EM Warum die Uefa für die EM-Kosten zahlen sollte

Wie schön war doch das Sommermärchen 2006. Und wie schön wäre es, wenn in diesem Jahr eine Wiederholung folgt? Dann vielleicht sogar mit einem Titel für die deutsche Nationalmannschaft. Doch das lässt die berechtigte Kritik an der Finanzierung des Turniers nicht verblassen. Fakt ist: Die Uefa wird mit der EM in Deutschland Milliarden verdienen. Die Einnahmen will sie zum Großteil in den Sport stecken. Doch ob das Geld dort ankommt und ob auch wirklich die partizipieren, die es am ehesten nötig haben, wird angesichts fehlender Transparenz wohl kaum in allen Details zu ergründen sein.