Im „Adenauer-Express“ Warum ein Gymnasium aus Kleve mit einem Sonderzug nach Bonn kommt

„Nach Corona sind die Lunten insgesamt kürzer und alle etwas dünnhäutiger geworden“, schildert der Schulleiter seine Wahrnehmung, die sich nicht nur auf die Schule bezieht. Um das Gemeinschaftsgefühl wieder zu stärken, junge und neue Schüler zu integrieren, habe man sich entschieden, die Fahrt zum 55. Geburtstag erneut zu veranstalten. „Wir wollen unseren Schülern auch vorleben, dass so etwas geht, dass wir uns nicht in unserem Schneckenhaus verstecken und auch eine etwas verrückte Idee mit so vielen Leuten durchsetzen“, so Westerhoff. Auch für die etwa 65 Lehrer und die ehrenamtlichen Helferinnen der Cafeteria, die die Schule als kleines Dankeschön mitgenommen hatte, soll die Fahrt ein Event sein.