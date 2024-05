Mit Wasser aus der Luft die Blumen gießen Warum Godesberger Schüler mit einem Wetterballon experimentieren

Zurück in die Luft: „An Bord befinden sich auch zwei Solarzellen, von denen eine selbst gebaut ist“, sagt Lars. Damit wollen die Schüler untersuchen, ob sich in 30 Kilometern Höhe mehr Strom erzeugen lässt als am Boden. Sie vermuten, dass das so ist, weil sich oben weniger Gase zwischen Ballon und der Sonne befinden. Um einen Vergleichswert zu haben, befindet sich das gleiche Solarzellenpärchen noch einmal an der Schule. Auf eine Kamera an der Box haben die Schüler verzichtet, denn an der Schnur dürfen maximal 800 Gramm Gewicht hängen. Der Ballon selbst wiegt dasselbe.