Soziales Engagement Warum Metal-Fans 50 Schlafsäcke an Bonner Obdachlose spenden

Doch wie kommt eigentlich ein Metal-Verain dazu, Schlafsäcke an Obdachlose zu spenden? Pfeifer arbeitet für die Hilfsorganisation Care, wohnt in Bonn und ist erst nach ihrer Jugendzeit Metal-Fan geworden. Für sie bedeutet Metal eine freundliche, höfliche, offene Community, in der man aufeinander aufpasst, gerade auf Festivals. Metality, 2020 gegründet, habe mittlerweile mehr als 1500 Mitglieder und übertrage diese Mentalität der Hilfsbereitschaft mit sozialen Projekten auch in die Gesellschaft. Nach dem Motto „Die, die im Moshpit des Lebens straucheln, muss man auf die Beine helfen“, so Pfeifer. Zur Erklärung: Bei einem sogenannten Moshpit handelt es sich um einen Kreis aus tanzenden Metal-Konzert-Zuschauern, der in der Regel direkt vor der Bühne entsteht. Sven Harmeling (46) ist seit seiner Jugendzeit Metal-Fan. Metallische Musik ist ihm zufolge das verbindende Element, das ganz verschiedene Menschen im Verein Metality zusammenkommen lässt. Auch die Inhalte der Musik machten oft auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam. Die Metal-Musiker seien auch selbst oft Aktivisten, so Harmeling. Durch die freundliche, hilfsbereite Community liegen ihm zufolge soziale Aktionen der Metal-Fans wie das Spenden der Schlafsäcke nahe.