Kostenpflichtiger Inhalt: Bonner Stadtgeschichten : Was das Sterntor im Zentrum über die Vergangenheit sagt

Das Sterntor stand ab 1244 am Ende der Sternstraße. 1898 abgebrochen, wurde es zwei Jahre später am heutigen Standort rekonstruiert. Foto: Martin Wein

Serie Bonn Dass Bonn aufblüht und zur Stadt geworden ist, lockt fremdes Kriegsvolk an. Eine bis zu sieben Meter hohe Mauer soll Abhilfe schaffen. Das Sterntor am Bottlerplatz in der Innenstadt zeigt noch heute, wie stolz und wehrhaft sich die Stadt im 13. Jahrhundert der Außenwelt darbietet.