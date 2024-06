Kultur- und Begegnungsfest in Bonn Was den Dialog der Kulturen fördert

Auch Soon Nyea Cha, Leiterin einer koreanischen Schule in Bonn, lobte ebenfalls die Veranstaltung: „Wir möchten die koreanische Kultur bekannter machen und haben hier die Möglichkeit, koreanische Spiele und Trachten zu präsentieren. Ich lebe seit 1999 in Bonn und fühle mich hier sehr wohl, vor allem in Bad Godesberg, wo ich wohne. Ich sehe es als meine Aufgabe hier in Deutschland und vor allem in Bonn an, die nächste Generation zu unterstützen und die kulturelle Vielfalt zu fördern.“