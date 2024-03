Walking Football bei Hertha Bonn Was den Fußball im Schritttempo so besonders macht

Ein Fuß muss immer am Boden bleiben und es darf nicht gelaufen werden. So bleibt das sportliche Spielen nicht nur viel ruhiger, sondern damit ist auch schon das Wesentliche des Walking Footballs erklärt. Selbst über ein Abseits muss nicht diskutiert werden, weil es das nicht gibt. Walking Football, der „Geh-Fußball“ ist unkompliziert und schnell zu erlernen. Geschlecht, Alter und Können sind dabei weniger wichtig, als die Freude am Mannschaftssport und der Bewegung. Walking Football kommt aus England, wo es seit 2011 bereits in über 1000 Vereinen gespielt wird. „Dort richtet es sich allerdings als gesundheitsorientiertes Angebot an eher ältere Semester, die nicht mehr so richtig kicken können, aber immer noch wollen“, sagt Jörg Michael (52), der den Sport auf einem Führungskräfteseminar kennenlernte und die Idee für das entspannte Spiel mit dem Ball zum FC Hertha mitbrachte. „Das war zunächst ein ziemlicher Flop“, erinnert er sich der stellvertretende Vorsitzende des Dottendorfer Fußballclubs im Telefonat mit dem GA und lacht.