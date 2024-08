Trend in Bonn Was den Silent Reading Bliss in Bonn so anziehend macht

Bonn · Silent Reading Bliss – das gemeinsame leise Lesen – erfreut sich in Bonn immer größerer Beliebtheit. Organisiert werden die Veranstaltungen von Elena Walczyk und Veronika Frank. Wir haben die beiden gefragt, was am leisen Lesen so besonders ist.

09.08.2024 , 18:00 Uhr

Die Initiatorinnen des Silent Reading Bliss: links Veroika Frank, rechts Elena Walczyk. Foto: Josephine Wegner

Von Josephine Wegner