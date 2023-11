Krankheitswelle in China Was erwarten Bonner Kinderärzte für diesen Winter?

Für die Lage in Fernost gab es zunächst einmal am Freitag Entwarnung: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte nach Rücksprache mit chinesischen Behörden Sorgen vor einer neuen Pandemie zerstreut. In einer Telefonkonferenz habe die chinesische Gesundheitsbehörde am Donnerstag betont, keine ungewöhnlichen oder neuen Krankheitserreger oder ungewöhnliche Krankheitsbilder entdeckt zu haben, berichtete die WHO. Die Erkrankungen gingen auf mehrere bekannte Atemwegserreger zurück, darunter Rhinoviren, RSV (Respiratorisches Synzytial-Virus) und Mykoplasmen-Infektionen (Mycoplasma pneumoniae), berichteten die chinesischen Behörden der WHO.