Temporäre Schließung : Was nach den Umbauarbeiten im Deutschen Museum neu ist

Retro-Spiele-Festival : Deutsches Museum in Bonn schwelgt in der Computer-Spiele-Nostalgie Das Deutsche Museum in Bonn zeigt am Wochenende im Retro-Spiele-Festival alte Konsolen, Spiele und Computer. Hier können die Besucher noch einmal in den Anfängen der Computer-Spiele-Welt versinken.