Empfang im Alten Rathaus : Was nützt, gehört geschützt

Pflanzen unter der Lupe : Neue Lernwerkstatt in den Botanischen Gärten in Poppelsdorf eröffnet Schon länger gibt es für Schulklassen Führungen durch die Botanischen Gärten in Bonn. Das Angebot wurde nun durch eine Lernwerkstatt erweitert, in der Kinder und Jugendliche Pflanzen selber untersuchen können. Der erste Kurs startet in den Sommerferien.