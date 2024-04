Übergabe an Festausschuss Bonner Karneval Was seine 300 Karnevalsorden über Hans Riegel erzählen

Die Kette hängt nun mit gut 300 anderen Karnevalsorden und -plaketten mit Bonn-Bezug im Haus des Karnevals: Die Kaiserschild-Stiftung, die der Wahl-Österreicher 2007 laut Alfter aus seinem Privatvermögen aufgebaut hat und die deshalb auch den privaten Nachlass verwaltet, überlässt die Orden dem Festausschuss Bonner Karneval. Riegel bewahrte sie in seinem Haus in Wachtberg-Pech auf, später lagerten sie im Hotel Jakobsberg in Boppard, das Riegel 1960 gekauft hatte. Dieses wird seit 2021 saniert und soll im kommenden Jahr wiedereröffnen. Dort fand man die Zeugnisse von Riegels karnevalistischer Umtriebigkeit. Alfter, auch Geschäftsführer der Dr. Hans-Riegel-Stiftung – aus dem Unternehmenskapital gegründet – nahm danach mit dem Festausschuss Kontakt auf, der dafür einen würdigen Platz finden möchte.