Neues aus der Innenstadt Was sich bei den Geschäften in der Bonner City ändert

Bonn · Geschäftiges Treiben herrscht wenige Tage vor Heiligabend in der Bonner Innenstadt. Was sich im früheren Café Fassbender an der Sternstraße tut und was es mit der Pop-Up-Galerie an der Friedrichstraße, in der man auch ein Glas Wein trinken kann, auf sich hat.

20.12.2023 , 14:00 Uhr

Ein Optik-Fachgeschäft zieht im neuen Jahr in das frührere Café Fassbender an der Sternstraße. Foto: Benjamin Westhoff

Von Lisa Inhoffen Redakteurin Bonn

Heiligabend ist es genau ein Jahr her, dass die Siegburger Traditionskonditorei Fassbender ihr 1995 in Bonn an der Sternstraße eröffnetes Café geschlossen hat. Seither steht das Ladenlokal leer. Doch bald wird es die Türen wieder öffnen. Einige Veränderungen stehen auch in Geschäften an der Kaiserpassage an.