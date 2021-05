Kostenpflichtiger Inhalt: Wasserschaden und Asbest : Was sich in der Vebowag-Wohnung der Bonnerin Stefanie Fuß getan hat

Für Stefanie Fuß hat sich alles zum Guten entwickelt. Sie freut sich, dass sie bald wieder in ihre Wohnung einziehen kann. Foto: Stefan Hermes

Dransdorf Was mit einem Wasserschaden begann, wurde für eine junge Frau aus Bonn zur Geduldsprobe. Drei Monate lebte sie mit ihren drei kleinen Kindern im Wohnzimmer der Eltern in einer Wohnung in Dransdorf. Wegen Asbest war die Sanierung ihrer Wohnung in der Lenaustraße gestoppt worden. Erst nachdem der GA über ihre Situation berichtete, gingen die Arbeiten weiter.