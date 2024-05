Änderungen bei Bus und Bahn Stadt Bonn schlägt mehr Busverbindungen zur Uniklinik vor

Prüfauftrag zur Linie 16: Die Stadtbahnlinie 16 zwischen Bad Godesberg und Köln-Niehl ist aufgrund ihres langen Linienweges eine der verspätungsanfälligsten Linien in Bonn. „Dies führt zu einem aktuell unzuverlässigen Angebot zwischen der Bonner Innenstadt und Bad Godesberg“, so die Stadt. Wie berichtet, müssen Fahrgäste an den Haltestellen in Bad Godesberg lange auf die nächste Bahn warten, wenn verspätete Bahnen schon am Hauptbahnhof enden und zurück nach Köln fahren. Das war früher anders, als mehr Bahnen der Linie 63 nur zwischen Bad Godesberg und Tannenbusch hin und her fuhren.