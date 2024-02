Vorfall in Kessenich Das passiert, wenn man sein abgehobenes Geld im Automaten vergisst

Wer Geld am Automaten abhebt und nicht entnimmt, muss erst einmal selbst haften. Passiert ist das einer Frau, die vergangenen November bei der Volksbank in Kessenich Bargeld ziehen wollte. Allerdings hatte dort ein Mann im richtigen Moment zugelangt und die 465 Euro eingesteckt, wie die Bonner Polizei mitteilt. Nachdem sie am Mittwochmorgen einen Fahndungsaufruf samt Fotos gestartet hatte, gab es binnen weniger Stunden so viele Hinweise auf den mutmaßlichen Täter, dass die Fahndung wieder zurückgenommen wurde.