Umfrage in drei Supermärkten Was bei Bonnern zu Weihnachten auf den Tisch kommt

Da Heiligabend in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, muss schon am Samstag für drei Tage eingekauft werden. So könnte man annehmen, dass es heute in den Supermärkten und in der Innenstadt noch mal richtig voll wird. Gegen 10 Uhr sind die Straßen im Bonner Zentrum aber noch wie leer gefegt. Zahlreiche Pfützen sind als Überbleibsel der letzten stürmischen Nächte übrig, so kommt der Weihnachtsbummel eher langsam in Fahrt.