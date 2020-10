Entwicklung der Stadt : Was wünschen sich Bonner für die Innenstadt?

Bonn GA-Redakteurin Sylvia Binner macht es vor. Sie wünscht sich Neuerungen für die Bonner Innenstadt, von denen sie hofft, dass sie irgendwann in Erfüllung gehen. Wir sammeln weitere Wünsche.

Also mal Hand aufs Herz. Was fehlt uns in der an sich doch schönen und idyllisch am Rhein gelegenen Stadt Bonn denn eigentlich am meisten? Jetzt wollen wir weder der vertanen Chance für ein Festspielhaus oder anderen vergeudeten Millionen hinterher trauern, sondern einfach mal stadtplanerisch eigene Herzenswünsche in Erfüllung gehen sehen. Zum Beispiel die Öffnung der Innenstadt zum Rhein hin. Wie wäre es doch schön, wenn Fußgänger und Radfahrer über eine autofreie und ansprechend gestaltete Achse vom Marktplatz an den Rhein gelangten, wo eine reichhaltige Auswahl gastronomischer Angebote und Aufenthaltsmöglichkeiten warten. Andere Städte wie Düsseldorf haben das längst vorgemacht. Und auch uns Bonnern wäre das doch sicher einen ersten Wunsch wert.