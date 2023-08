Dottendorf Wasserland-Festival soll Potenzial des Sportgeländes zeigen

Unterdessen sind laut Stadt erste Maßnahmen auf den Weg gebracht worden. Man habe in den politischen Gremien die Umwandlung des Naturrasen-Kleinspielfeldes in ein Kunstrasen-Großspielfeld sowie die Sanierung der Basketballanlage in diesem Jahr beschlossen. „Im nächsten Jahr werden die Planungen für die Modernisierung des Stadions aufgenommen“, schreibt das Presseamt auf GA-Anfrage. Für die Beauftragung von Planungsleistungen stünden im Haushaltsplan bereits Mittel zur Verfügung. Ferner soll der Belag des Kunstrasenplatzes in diesem Jahr ausgetauscht werden. Der Stadt ist auch der schlechte Zustand der Umkleidekabinen bekannt, allerdings gebe es bislang keinen konkreten Sanierungsplan, so die Verwaltung.