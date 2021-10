Reparatur von Hauszuleitung : Wasserrohrbruch führt zu Sperrung in der Bonngasse

Wasserrohrbruch führt zu Sperrung in der Bonngasse

Per Hand und mit maschineller Unterstützung wurde der Rohrbruch in der Bonngasse behoben. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Wegen eines Wasserrohrbruchs an einem Hausanschluss musste die Bonngasse am Freitag zeitweise voll gesperrt werden.

Mitarbeiter von BonnNetz haben am Freitag nach einem Wasserrohrbruch die Zuleitung eines Hausanschlusses in der Bonngasse/Ecke Sternstraße reparieren müssen. Für die Arbeiten wurde am Nachmittag die Bonngasse gesperrt, wie die Stadtwerke Bonn (SWB) mitteilten.