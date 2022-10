Nach drei Rohrbrüchen am Sonntag : Haushalte in Bonn-Kessenich sind wieder mit Wasser versorgt

Update Kessenich Nach drei Wasserrohrbrüchen am Sonntag rund um den Rosenburgweg in Bonn-Kessenich sind inzwischen alle Haushalte wieder mit Wasser versorgt.

Seit dem frühen Sonntagmorgen mussten die Bewohner von rund 90 Häusern am Rosenburgweg in Bonn-Kessenich ohne Wasser auskommen. Der Grund waren gleich drei Wasserrohrbrüche, wie BonnNetz mitteilte.

Für die Mitarbeiter von BonnNetz war es am Sonntag ein sehr großer Einsatz, wie es am Montag vom Unternehmen hieß. Bis in die Nacht hinein seien die Mitarbeiter damit beschäftigt gewesen, die Wasserrohre zu reparieren. Gegen 3 Uhr in der Nacht auf Montag seien dann alle Haushalte wieder mit Wasser versorgt gewesen, hieß es.